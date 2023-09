DJ MARKET TALK: Economista-chefe do BCE alerta para incerteza em frente

(DJ Bolsa)-- O economista-chefe do Banco Central Europeu salientou o nível elevado de incerteza em frente, apesar de encarar com agrado que a inflação subjacente pareça estar a abrandar. "Temos de enfatizar a incerteza", disse Philip Lane numa entrevista à publicação online The Currency, reproduzindo o apelo da presidente do BCE, Christine Lagarde, para que os responsáveis de política monetária sejam "... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.