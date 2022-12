DJ MARKET TALK: Economistas antecipam debate animado na Fed

(DJ Bolsa)-- O Bank of America acredita que o relatório do índice de preços no consumidor, ou IPC, mais fraco do que o esperado, "pode trazer à tona discussões sobre um novo abrandamento em fevereiro" para os responsáveis de política monetária da Reserva Federal dos EUA quando se reunirem nos próximos dois dias. "Ainda achamos que a Fed vai subir 50 pontos base devido à restrição do mercado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.