DJ MARKET TALK: Economistas veem sinais de arrefecimento da economia dos EUA

(DJ Bolsa)-- Novos dados económicos dos EUA revelam sinais de uma economia em abrandamento, dando algum alívio depois dos dados chocantes da inflação na terça-feira. "A estagnação das vendas a retalho subjacentes em agosto sugere que a queda dos preços da gasolina não está a dar um impulso significativo ao consumo real", refere Andrew Hunter, da Capital Economics, num relatório. "Existem sinais ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone