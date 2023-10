DJ MARKET TALK: Edmond de Rothschild mantém posicionamento apesar das tensões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Edmond de Rothschild Asset Management mantém o seu posicionamento ao avaliar o impacto dos desenvolvimentos no Médio Oriente, diz o chief investment officer global Benjamin Melman numa nota. "Neste momento não há razão para alterar a nossa alocação de ativos", diz. "Vamos esperar para ver como a situação se desenrola antes de assumirmos uma posição", diz. Os mercados tê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.