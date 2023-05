DJ MARKET TALK: Efeitos-base devem pesar na inflação da China até terceiro trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os elevados efeitos-base dos alimentos e transportes podem pesar na inflação da China até ao terceiro trimestre, refere o Maybank, ao cortar a previsão da inflação principal em 2023 para 1,6% face a 2,5% depois da fraca inflação desde o início do ano. Ainda assim, a inflação dos serviços pode reforçar-se nos próximos meses devido ao robusto consumo, dizem os analistas Brian Lee Shun ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.