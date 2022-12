DJ MARKET TALK: Efeitos da recuperação da China nas commodities, inflação serão limitados

(DJ Bolsa)-- A economia da China deve recuperar no próximo ano, mas os efeitos secundários na procura de commodities global e na inflação devem ser limitados, diz Rory Green, economista-chefe para a China da TS Lombard, numa nota. Não será uma recuperação habitual liderada pelo investimento, ou indústria, na China, mas sim uma recuperação liderar pela despesa das famílias com serviços, diz Green. Isso ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.