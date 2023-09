DJ MARKET TALK: Eficácia das medidas da China no imobiliário "ainda por ver"

(DJ Bolsa)-- Ainda não é possível tirar conclusões seguras sobre a eficácia das medidas de flexibilização imobiliária da China, afirmam analistas do HSBC. As vendas de casas novas aumentaram em setembro, após o alívio das políticas imobiliárias, mas coincidem com o período de "setembro dourado, outubro prateado", quando se prevê um aumento sazonal nas vendas, observam os analistas. Resta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.