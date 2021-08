DJ MARKET TALK: Eleições alemãs devem elevar yields das obrigações

(DJ Bolsa)-- As eleições da Alemanha em setembro "vão elevar as yields em toda a Zona Euro", diz Steen Jakobsen, CIO do Saxo Bank. A subida das yields da dívida soberana vai afetar as BTP de Itália, diz. "Ainda assim, as yields das BTP serão mais lentas que as pares, provocando uma compressão do spread contra as Bunds", diz. Jakobsen prevê que o spread BTP-Bunds a 10 anos vai diminuir para 75 pontos base,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

