DJ MARKET TALK: Eleições antecipadas em Itália podem aumentar spread BTP-Bunds

(DJ Bolsa)-- As eleições antecipadas em Itália podem levar o spread da yield das BTP-Bunds a 10 anos a aumentar em 50-70 pontos base, enquanto a atual coligação com um novo primeiro-ministro pode levar a um alargamento de 20-30 pontos base, diz Aman Bansal, estratega de taxas do Citi. O primeiro-ministro Mario Draghi apresentou a sua demissão na quinta-feira depois de o Movimento 5 Estrelas ter apresentado a sua abstenção a ...

