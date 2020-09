DJ MARKET TALK: Eleições de Itália reforçam apoio ao governo

(DJ Bolsa)--Os resultados das eleições regionais da Itália e do referendo constitucional reduzem o risco político de curto prazo para o governo de coligação entre o Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrata de centro-esquerda, afirma o ING. "O Movimento 5 Estrelas pode reivindicar a vitória na frente do referendo", disse o banco. "O [Partido Democrata], mantendo-se nas três grandes regiões que o centro-direita ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone