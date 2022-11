DJ MARKET TALK: Eleições dos EUA não devem trazer mudança política

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O desfecho das eleições intercalares dos EUA ainda não é conhecido, mas o resultado não deve ter um impacto significativo na política orçamental ou monetária dos EUA, diz Holger Schmieding, economista-chefe do Berenberg numa nota. Caso os republicanos obtenham a maioria da Câmara dos Representantes, ou mesmo que conquistem também o Senado, o impasse da política orçamental deve manter-se sobre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.