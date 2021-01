DJ MARKET TALK: Eleições na Geórgia podem agitar investidores

(DJ Bolsa)-- Os investidores estão a assumir uma vitória republicana no estado norte-americano da Geórgia na terça-feira, o que manteria os republicanos com o controlo do Senado dos EUA, refere Steven Blitz, analista da TS Lombard, ao The Wall Street Journal, mas nota que as sondagens indicam uma corrida disputada e que uma vitória democrata ainda é possível. Blitz refere que o presidente-eleito Biden será capaz de obter os ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone