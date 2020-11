DJ MARKET TALK: Eleições, oferta, posições curtas vão pesar nos Treasurys

(DJ Bolsa)-- Embora o sentimento dos investidores em relação à dívida dos EUA dependa sobretudo das eleições de terça-feira, outros fatores como a oferta e o elevado posicionamento curto nos futuros dos Treasurys devem ter um papel importante, diz John Hardy, responsável de estratégia cambial do Saxo Bank. "Embora as eleições sejam responsáveis pela maior parte da volatilidade no mercado esta semana ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone