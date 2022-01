DJ MARKET TALK: Eleições presidenciais de Itália vão ser um processo lento

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs espera que as eleições presidenciais de Itália, que começam esta segunda-feira, sejam um processo lento, com apenas uma ronda de votações por dia. Nos últimos 70 anos, apenas dois dos 12 presidentes foram eleitos numa das primeiras três votações, dizem analistas do banco. As primeiras três votações do processo requerem uma maioria de dois terços dos representantes parlamentares ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

