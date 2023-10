DJ MARKET TALK: Eleitores alemães reprovam coligação de Scholz nas regionais

(DJ Bolsa)-- Os eleitores regionais da Alemanha desferiram um claro golpe no governo federal do chanceler Olaf Scholz, escreve Carsten Brzeski, diretor macro do ING, numa nota. Os democratas-cristãos ganharam as eleições na Baviera e no Hesse, com os sociais-democratas de Scholz a ficarem para trás em ambos os estados. Isto sugere uma reação dos eleitores a temas como a transição energética e imigração, e a tensõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.