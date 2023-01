DJ MARKET TALK: Elevada inflação vai penalizar bancos europeus - Fitch

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A elevada inflação prevalecente deve penalizar os bancos europeus através de custos adicionais, disse o responsável de research financeiro da Fitch Ratings, Simon Adamson, durante o evento Fitch Ratings Credit Outlook 2023na quinta-feira. "A elevada taxa de inflação significa maiores custos para os bancos que vão contrariar qualquer aumento das receitas com origem na subida da margem financeira", refere, acrescentando ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.