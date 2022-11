DJ MARKET TALK: Elevada probabilidade de queda a pique da economia dos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Fidelity International continua a prever uma elevada probabilidade de uma queda a pique da economia dos EUA à entrada para 2023, enquanto a restrição monetária é canalizada pelo sistema, diz Salman Ahmed, responsável global de macro e estratégia de alocação de ativos. "Os nossos indicadores mostram uma probabilidade de 55% de uma recessão até meados do próximo ano", diz Ahmed numa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.