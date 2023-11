DJ MARKET TALK: Emissão de dívida bruta da Zona Euro em 2024 deve alinhar-se com 2023

(DJ Bolsa)-- A emissão de dívida soberana bruta na Zona Euro em 2024 deve ficar praticamente inalterada face a 2023, dizem os estrategas de taxas do Citi Research numa nota. A previsão da oferta de dívida bruta é de EUR1,223 biliões no próximo ano face a EUR1,236 biliões este ano. "A oferta bruta persistentemente elevada é motivada por uma subida dos reembolsos, ainda que o deficit orçamental geral deva descer ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.