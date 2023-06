DJ MARKET TALK: Emissão de dívida da Zona Euro de junho deve igualar média de 2023

(DJ Bolsa)-- A emissão bruta de dívida soberana da Zona Euro deve atingir os EUR106 mil milhões em junho, em linha com a oferta mensal média de EUR105 mil milhões projetados ao longo de 2023, diz Saumesh Dutta, estratega de taxas do Citi, numa nota. Os requisitos de capital líquidos -- a oferta bruta menos os cupões free float, reembolsos totais e alteração líquida prevista nos títulos detidos pelo Banco Central ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.