DJ MARKET TALK: Emissão de dívida da Zona Euro em 2024 deve ficar em linha com 2023

(DJ Bolsa)-- A oferta bruta de obrigações soberanas da Zona Euro em 2024 deve continuar elevada e em linha com 2023, diz Ninon Bachet, estratega de taxas do Société Générale, numa nota. A estratega prevê que a oferta bruta fique entre EUR1,167 biliões e EUR1,282 biliões em 2024 comparando com os EUR1,256 biliões que se esperam com a emissão de obrigações soberanas este ano. Os reembolsos vão subir ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.