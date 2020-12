DJ MARKET TALK: Emissão de dívida empresarial nos EUA deve cair em 2021

(DJ Bolsa)-- O BofA espera que uma fraca emissão de dívida empresarial nos EUA em 2021, enquanto as empresas utilizam o excesso de liquidez, depois de obterem crédito no valor de $1,9 biliões em 2020, "de longe o maior volume anual de que há registo", referem os analistas do banco, assinalando a subida de 54% face ao ano anterior. As emissões de dívida high-yield dispararam 425% em termos homólogos, para um novo recorde ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

