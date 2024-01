DJ MARKET TALK: Emissão de dívida sindicada continuará forte na Zona Euro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A temporada de emissões sindicadas de obrigações soberanas na Zona Euro arrancou em grande, mas os negócios devem continuar no primeiro trimestre, diz Ninon Bachet, estratega de taxas do Société Générale numa nota. "Os emitentes pretendem antecipar a emissão e beneficiar da forte procura do investidor", diz. (emese.bartha@wsj.com)

Traduzido para a Dow Jones Newswires pela Webtexto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.