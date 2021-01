DJ MARKET TALK: Emissão de obrigações da Zona Euro em 2021 deve igualar 2020

(DJ Bolsa)-- A emissão de obrigações da Zona Euro de 2021 deve corresponder ao recorde de 2020, apesar da redução esperada dos deficits orçamentais este ano em relação ao ano passado, disse Jens Peter Sorensen, analista-chefe do Danske. "No entanto, o impacto negativo da pandemia da Covid-19 ainda é muito visível, dados os recentes confinamentos em vários países da UE e há uma necessidade significativa ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

