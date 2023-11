DJ MARKET TALK: Emissão de obrigações soberanas da Zona Euro deve subir em 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A emissão bruta de obrigações soberanas dos 11 maiores emitentes da Zona Euro em 2024 vai continuar elevada, chegando a EUR1,273 biliões, face aos estimados EUR1,244 biliões em 2023, enquanto a emissão líquida deve disparar, refere Christian Lenk, analista do DZ Bank Research, numa nota. "O volume de emissões líquidas ajustado à queda da procura pelo Banco Central Europeu deve subir de EUR568 mil ...