DJ MARKET TALK: Emissões da Zona Euro em março ao mesmo nível de fevereiro

(DJ Bolsa)-- A emissão de dívida soberana em março na Zona Euro deve ascender a EUR126 mil milhões, praticamente em linha com as emissões brutas de fevereiro, diz Saumesh Dutta, estratega de taxas do Citi, numa nota. O montante total de emissões de março deve ser superior aos EUR105 mil milhões de média mensal que o Citi prevê para 2023, diz Dutta. (emese.bartha@wsj.com)

