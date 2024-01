DJ MARKET TALK: Emissões de obrigações a 10 anos dominam leilões na Zona Euro

(DJ Bolsa)--A emissão de obrigações soberanas da Zona Euro vai concentrar-se no segmento de maturidade a 10 anos esta quarta-feira, com Alemanha, Espanha e Estónia no lançamento de novas linhas de obrigações. A Alemanha vai lançar a nova Bund 2,20% fevereiro de 2034, com um volume de oferta de EUR5 mil milhões, com os resultados do leilão previstos para as 1030 TMG. Além do leilão da Alemanha, Espanha e ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.