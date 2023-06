DJ MARKET TALK: Emissões de obrigações da Zona Euro devem aumentar 15% em 2023

(DJ Bolsa)-- Os analistas do Landesbank Baden-Wuerttemberg reiteram as suas previsões para as emissões brutas da Zona Euro de EUR1,26 biliões em 2023, um aumento homólogo de 15%, pelos 11 maiores emitentes do bloco, refere Elmar Voelker, analista sénior de rendimento fixo, numa nota. Até 1 de junho -- que foi um dia ocupado em termos de emissões de obrigações -- tinham sido emitidos EUR653 mil milhões, ou 52% do alvo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.