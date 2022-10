DJ MARKET TALK: Emissões líquidas de obrigações da Zona Euro devem subir em 2023

(DJ Bolsa)-- As emissões líquidas de obrigações soberanas da Zona Euro podem subir para cerca de EUR500 mil milhões em 2023, refere o estratega de taxas do Barclays Max Kitson numa nota de research. Este volume previsto engloba um choque para os deficits orçamentais, tendo em conta os riscos de recessão e a crise energética, e o uso provável de financiamento flexível pelos Tesouros, refere. "Neste contexto, antecipamos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.