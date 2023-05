DJ MARKET TALK: Emissões líquidas de obrigações da Zona Euro serão negativas em maio

(DJ Bolsa)-- As emissões brutas de obrigações soberanas da Zona Euro devem descer em direção a EUR110 mil milhões em maio depois de superarem EUR130 mil milhões em abril, com as emissões líquidas a passarem a negativo, referem estrategas de taxas do ING numa nota. Os reembolsos em maio vão subir para EUR98 mil milhões face a EUR94 mil milhões no mês anterior, enquanto o fluxo de cupões deve ficar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.