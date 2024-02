DJ MARKET TALK: Emissões sindicadas lideraram oferta de obrigações da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- As emissões sindicadas de obrigações soberanas da Zona Euro fizeram a diferença em janeiro na oferta sem precedentes em comparação com o período homólogo, referem os estrategas de taxas do Deutsche Bank Research. O volume de obrigações soberanas da Zona Euro emitidas através de emissões sindicadas pelos 10 maiores emitentes em janeiro ascendeu a EUR82 mil milhões contra EUR45 mil milhõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.