DJ MARKET TALK: Emissões sindicadas podem reforçar oferta na próxima semana

(DJ Bolsa)-- Além dos leilões de dívida agendados na zona euro para a próxima semana podem surgir algumas emissões sindicadas, com a Alemanha a ser um dos possíveis candidatos a fazê-lo, dizem Hauke Siemssen e Rainer Guntermann, estrategas de taxas do Commerzbank, numa nota. "A nova Bund até agosto de 2053 estará à espreita e pode ser emitida já na próxima semana com um montante indicativo de cerca ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.