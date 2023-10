DJ MARKET TALK: Emprego público ajudou a impulsionar payrolls dos EUA

(DJ Bolsa)-- Uma recuperação das contratações do setor público, especialmente a nível da educação e governos estaduais, ajudou a impulsionar os fortes números do emprego dos EUA. O emprego público subiu 73.000 em setembro, acima do ganho médio mensal de 47.000 do último ano. O emprego público está agora a apenas 9.000 do nível em que estava em fevereiro de 2020, antes de a pandemia ter provocado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.