DJ MARKET TALK: Empresas de petróleo & gás devem reportar quedas dos lucros no 4T

(DJ Bolsa)-- As empresas de petróleo & gás devem reportar uma descida dos lucros no quarto trimestre motivada pelos preços mais baixos do petróleo durante esse trimestre, margens de refinação mais baixas e custos sazonalmente mais elevados, apenas parcialmente mitigados por uma subida dos preços do gás natural, escrevem os analistas do Barclays numa nota de research. Os lucros do setor devem cair 8% sequencialmente, enquanto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.