DJ MARKET TALK: Empresas europeias estão bem preparadas para descida do lucro no 3T

(DJ Bolsa)-- As empresas europeias têm grandes balanços de capital e fortes rácios financeiros para suportarem a esperada descida dos lucros no 3T de 2023 à medida que a atividade da economia da Zona Euro abranda, diz Matthias Schell, analista sénior de crédito da LBBW, numa nota. Um número considerável de empresas europeias reportou descidas significativas dos lucros no 2T, diz Schell. "Os indicadores económicos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.