DJ MARKET TALK: Encomendas alemãs apontam para fragilidade da economia

(DJ Bolsa)-- O outlook de curto prazo para a indústria alemã continua pessimista apesar de uma ligeira subida das encomendas em setembro, diz Claus Vistesen, economista-chefe para a Zona Euro da Pantheon Macroeconomics. As encomendas subiram 0,2% em setembro, desafiando as expectativas dos economistas de uma descida, mas isto compara com os dados revistos em baixa de agosto. As encomendas por realizar são as principais responsáveis pela subida,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.