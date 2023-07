DJ MARKET TALK: Encomendas da Alemanha em queda apesar da subida em maio

(DJ Bolsa)-- As encomendas industriais da Alemanha em maio foram uma surpresa positiva, mas com o aumento a dever-se sobretudo a categorias voláteis, a tendência continua a ser descendente, disse o economista sénior do Commerzbank Ralph Solveen. Sem encomendas na categoria conhecida como "outros veículos" -- que inclui aviões, navios e veículos militares -- as novas encomendas cresceram 2,4% em maio, em vez dos 6,4% do indicador ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.