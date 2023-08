DJ MARKET TALK: Encomendas de indústrias digitais da Siemens falharam previsões

(DJ Bolsa)-- As encomendas de indústrias digitais da Siemens ficaram abaixo do esperado, falhando o consenso por 9%, referem analistas do Citi numa nota de research. Contudo, apesar do desfecho poder estar em foco no futuro, as encomendas de software devem suportar os resultados do quarto trimestre. A descida do outlook para as indústrias digitais implica cortes de cerca de 4% ao consenso de vendas e lucros face ao ponto médio, embora implique um crescimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.