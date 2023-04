DJ MARKET TALK: Encomendas industriais alemãs podem sugerir recuperação

(DJ Bolsa)-- A subida das encomendas industriais de fevereiro da Alemanha foi ajudada pelas categorias voláteis, mas mesmo retirando as encomendas de grandes volumes, a melhoria foi muito maior do que o esperado, diz Stefan Schilbe, economista-chefe do HSBC para a Alemanha, numa nota. Os dados contrariam os PMI, que apontam para uma descida das encomendas, diz. As encomendas industriais estão no caminho certo para registarem o melhor trimestre desde o final ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.