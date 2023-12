DJ MARKET TALK: Encomendas industriais alemãs refletem procura contida por bens

(DJ Bolsa)-- As encomendas industriais da Alemanha afundaram em outubro, motivadas pela queda das encomendas de maquinaria e equipamento, diz Stefan Schilbe, economista-chefe do HSBC para a Alemanha numa nota. O índice da procura de maquinaria e equipamento caiu para o nível mais baixo desde julho de 2020, refletindo a clara recessão da procura por bens de capital desde meados de 2021, diz. "Receamos que a queda das taxas da utilizaçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.