DJ MARKET TALK: Encomendas industriais alemãs sinalizam fim fraco de 2022

(DJ Bolsa)-- Os dados das encomendas industriais da Alemanha para dezembro terão reafirmado as expectativas de um final de ano fraco, com as estatísticas para a produção industrial a serem conhecidas na terça-feira, dizem os analistas da Daiwa Capital Markets, numa nota. As encomendas industriais subiram 3,2% em cadeia em dezembro, mas caíram 10,1% em termos homólogos e ficaram 16% abaixo do pico de julho de 2021, referem os analistas.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.