DJ MARKET TALK: Encomendas industriais beneficiam com compra de aviões

(DJ Bolsa)-- As encomendas industriais da Alemanha podem ter disparado em dezembro, mas tirando um forte impulso do setor aeronáutico, diz Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro, numa nota. A subida de 8,9% das novas encomendas terá estado ligada a um mês forte da Airbus, que recebeu encomendas da easyJet, da Turkish Airlines, e da Avolon em dezembro, diz. Mas excluindo esta componente volátil, as encomendas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.