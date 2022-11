DJ MARKET TALK: Encomendas industriais da Alemanha devem cair no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- As encomendas industriais da Alemanha caíram 4% em cadeia no mês de setembro, uma grande surpresa em baixa relativamente ao consenso, mas em linha com a queda das sondagens dos últimos meses, diz Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro, numa nota. A queda foi sobretudo provocada pela descida de 7% das encomendas externas, devido à fragilidade da procura tanto da Zona Euro como de fora do bloco,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.