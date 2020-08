DJ MARKET TALK: Encomendas industriais mantêm expectativas de recuperação em V

(DJ Bolsa)-- A forte subida das encomendas industriais da Alemanha mantém as expectativas para uma recuperação menos acentuada em forma de "V", não uma recuperação total, diz Carsten Brzeski, economista chefe do ING para a Zona Euro. A subida foi impulsionada pela procura externa e interna, mas a subida mais acentuada das encomendas internas "ilustra que os outros países ainda estão a sofrer mais por causa da crise do que a Alemanha"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

