DJ MARKET TALK: Eni deve sentir impacto limitado com corte de volume de gás russo

(DJ Bolsa)-- As ações da Eni não devem registar um impacto significativo com uma redução de 15% no fornecimento de gás da russa Gazprom, diz o analista da Equita Massimo Bonisoli numa nota de research. Uma queda desse género é um evento relativamente normal, diz o analista, notando que a queda dos volumes registada no final de abril foi maior. "Acreditamos que a Eni pode 'facilmente' lidar com uma queda de 15% ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

