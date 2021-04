DJ MARKET TALK: Eni pode colocar ramo de renováveis na bolsa - Morgan Stanley

(DJ Bolsa)-- A Eni está a fazer progressos na reestruturação do negócio de renováveis e poderá cotá-lo em bolsa, diz o Morgan Stanley, revendo em alta a recomendação da petrolífera italiana para overweight, face a underweight, e o preço-alvo para EUR12,30, face a EUR8,20. A Eni indicou recentemente planos para transformar o ramo de retalho e renováveis numa entidade legal separada, enquanto uma notí... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

