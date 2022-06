DJ MARKET TALK: Ensaio a vacina para VSR é positivo para produtividade de I&D da GSK

(DJ Bolsa)-- A GlaxoSmithKline ganha 0,5% depois de ter dito que ensaios mostraram a eficácia de uma potencial vacina para o vírus sincicial respiratório, ou VSR, em adultos com 60 anos ou mais. Os resultados robustos reforçam a posição de liderança da GSK na corrida para assegurar uma participação no mercado de vacinas VSR para adultos ou pessoas mais velhas, com o valor de cerca de GBP5 mil milhões, diz o Berenberg.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

