DJ MARKET TALK: Ensaio da vacina da J&J para a Covid-19 começa na próxima semana

(DJ Bolsa)-- A Johnson & Johnson planeia começar os primeiros testes em humanos de uma vacina experimental para o coronavírus a 22 de julho, envolvendo mais de 1.000 adultos saudáveis na Bélgica e nos EUA, disse o responsável científico da empresa, Paul Stoffels, na conference call dos resultados da J&J. A empresa está a planear testes adicionais da vacina nos Países Baixos, Espanha, Alemanha e Japão, e ainda está em negociaç...

