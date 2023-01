DJ MARKET TALK: Ensaio positivo da Roche no cancro hepático sem relevância comercial

(DJ Bolsa)-- O facto de o fármaco Tecentriq da Roche, juntamente com o Avastin, ter atingido o objetivo primário de melhorar a sobrevivência livre de recaída em pacientes com cancro do fígado é clinicamente relevante, uma vez que existe uma necessidade médica não cumprida para tratar esta doença, referem analistas do UBS numa nota. Contudo, a oportunidade comercial para o Tecentriq neste cenário é limitada, referem.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.