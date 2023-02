DJ MARKET TALK: Entrada de capital na China mantém-se com maior otimismo

(DJ Bolsa)-- O fluxo de entrada de capital na China deve manter-se robusto graças ao otimismo crescente na recuperação económica do país, diz a Pantheon Macroeconomics. A subida das reservas cambiais da China em janeiro sugere um aumento da confiança dos investidores na segunda maior economia do mundo, nota a firma. Beijing deve anunciar medidas para fomentar o consumo privado em março e o banco central deve cortar a taxa de juro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.