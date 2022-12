DJ MARKET TALK: Entrada em recessão dos EUA parece inevitável

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- É uma questão de quando, em vez de uma questão de se, de os EUA entrarem numa recessão, diz Erick Muller, diretor de produto e estratégia de investimento da Muzinich & Co., numa nota. Muitos comentadores sugeriram nas últimas semanas que a perspetiva de uma aterragem suave nos EUA continua a ser uma possibilidade, mas "não acreditamos que este será o cenário provável que acontecerá", diz Muller. A Muzinich ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.